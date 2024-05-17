Мито у 100%: Ізраїль припинив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч оголосив, що угода про вільну торгівлю з Туреччиною буде припинена, а на імпорт застосовуватиметься 100% мита
Про це повідомляє Haberler.
"Якщо наприкінці терміну Ердогана громадяни Туреччини оберуть лідера, який буде здоровим і не ворожим до Ізраїлю, можна буде знову відкрити торговий шлях з Туреччиною", - сказав Смотріч.
Він заявив, що відповідно до угоди про вільну торгівлю всі знижені митні ставки, що застосовуються до товарів, імпортованих з Туреччини до Ізраїлю, будуть скасовані. У ньому також зазначено, що будь-який товар, імпортований з Туреччини до Ізраїлю, буде оподатковуватись у розмірі 100% вартості товару на додаток до існуючої ставки митного збору.
Смотрич зауважив, що заява Туреччини про припинення імпорту в Ізраїль означає серйозне порушення міжнародних торгових угод, укладених Туреччиною: "У нас є національна гідність, національна гордість і сильна економіка, і цій економіці не потрібно підтримувати тих, хто проти неї бореться".
За даними міністра, згідно з опитуванням Ізраїльської асоціації виробників, країнами, які можуть стати актуальною альтернативою Туреччині для ізраїльських виробників в імпорті, є Китай, країни Східної Європи, Греція, Німеччина, Кіпр, Тайвань та інші.
- У вівторок, 16 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Беньяміна Нетаньягу в ударах Ірану по Ізраїлю.
- 27 квітня Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем через Палестину.
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