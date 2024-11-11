МВФ розпочав місію для шостого перегляду програми співпраці з Україною, - комітет ВР

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні починає роботу місія МВФ для підготовки вже шостого перегляду нашої програми", - зазначив Нардеп.

За його словами, Україна вже виконала більшість умов програми, багато з них – випереджаючи графік.

Однак залишається невирішеним питання ухвалення нового податкового законодавства. Законопроєкт, який мав бути підписаний президентом ще у вересні, чекає вже 28 днів.

"А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-й день податковий закон не підписаний…..який самі ж обіцяли партнерам ще у вересні", - підкреслив Железняк.