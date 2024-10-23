Україна отримала від МВФ близько $1,1 млрд: на що спрямують кошти
Близько 1,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже надійшли до бюджету України
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.
Шмигаль нагадав, що цей транш Україна отримала завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд.
"Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - наголосив прем'єр.
- Нагадаємо, 18 жовтня Шмигаль повідомив про затвердження Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду п'ятого перегляду програми EFF, що дозволить Україні отримати новий транш у розмірі близько 1,1 млрд доларів.
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