Україна отримала від МВФ близько $1,1 млрд: на що спрямують кошти

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Шмигаль нагадав, що цей транш Україна отримала завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд.

"Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - наголосив прем'єр.