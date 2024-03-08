На авіаперельоти Зеленського торік витратили майже 34 млн грн, з них 20 млн – у грудні

Про це Департамент управління справами повідомив у відповідь на запит LIGA.net.

"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривні", – поінформували у ДУС.

Варто зазначити, що станом на 22 листопада 2023 року на авіаперельоти Зеленського витратили майже 14,5 млн грн. Таким чином близько 20 млн грн Зеленський витратив лише за один місяць - грудень.