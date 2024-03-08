На авіаперельоти Зеленського торік витратили майже 34 млн грн, з них 20 млн – у грудні
У 2023 році на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським з держбюджету витратили 33,728 млн грн
Про це Департамент управління справами повідомив у відповідь на запит LIGA.net.
"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривні", – поінформували у ДУС.
Варто зазначити, що станом на 22 листопада 2023 року на авіаперельоти Зеленського витратили майже 14,5 млн грн. Таким чином близько 20 млн грн Зеленський витратив лише за один місяць - грудень.
- Авіаперельоти Зеленського до повномасштабного вторгнення, а саме у 2020 році коштували платникам податків 22 млн грн.
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