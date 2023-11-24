ДУС повідомило, скільки витратили на перельоти Зеленського з початку року
З початку 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом України Володимиром Зеленським із бюджету витратили майже 14,5 млн грн
Про це Державне управління справами повідомило у відповідь на запит NV.
"Касові видатки за оплату вказаних послуг на 22 листопада 2023 року становили 14 493 130,56 грн", — сказано у відповіді.
У ДУС додали, що оплата послуг за авіаперевезення офіційних делегацій на чолі із Зеленським здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Офісу президента України".
Видання підрахувало, що станом на 24 листопада Зеленський здійснив 30 робочих закордонних візитів, а саме до Великої Британії, Франції, Бельгії, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, Італії, Ватикану, Німеччини, Саудівської Аравії, Японії, Молдови, Болгарії, Чехії, Словаччини, Туреччини, Литви, Швеції, Данії, Греції, США, Канади, Іспанії та Румунії.
Фото: nv.ua
Фото: nv.ua
- Авіаперельоти Зеленського до повномасштабного вторгнення, а саме у 2020 році коштували платникам податків 22 млн грн.
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