ДУС повідомило, скільки витратили на перельоти Зеленського з початку року

Про це Державне управління справами повідомило у відповідь на запит NV.

"Касові видатки за оплату вказаних послуг на 22 листопада 2023 року становили 14 493 130,56 грн", — сказано у відповіді.

У ДУС додали, що оплата послуг за авіаперевезення офіційних делегацій на чолі із Зеленським здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Офісу президента України".

Видання підрахувало, що станом на 24 листопада Зеленський здійснив 30 робочих закордонних візитів, а саме до Великої Британії, Франції, Бельгії, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, Італії, Ватикану, Німеччини, Саудівської Аравії, Японії, Молдови, Болгарії, Чехії, Словаччини, Туреччини, Литви, Швеції, Данії, Греції, США, Канади, Іспанії та Румунії.

Фото: nv.ua

Фото: nv.ua