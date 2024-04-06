На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ

Про це інформує Радіо Свобода.

Вказано, що перфоманс на Замковій площі у середмісті Варшави організували польські та українські активісти. Вони мали на меті показати подвійні стандарти Європи та наслідки торгівлі ЄС з Росією.

Під час "театру абсурду" активісти мали на обличчях маски світових лідерів: Орбана, Лукашенка, Путіна, Трампа, Урсули фон дер Ляєн, Туска, Кім Чен Ина, які продавали російські товари – газ, вугілля, зерно, самовари, балалайки, горілку, облиті буряковим концентратом, який символізував кров українців.Також поблизу них у клітці був актор у ролі українського полоненого. Він був із зав'язаними скотчем очима і прикутий ланцюгами.

Під час перфомансу під "Лебедине озеро" танцювала нібито російська балерина, чоловік якої за сюжетом вбиває українців, а вона вважає, що "культура поза політикою". Також там була дівчина з синьо-жовтим прапором, у сукні з написами українських міст, які найбільше постраждали від агресії РФ. Вона затуляла вуха чуючи російську музику. Інші діти, які брали участь в акції тримали в руках плакати з написом "Не спонсоруй вбивства українських дітей. Не торгуй з Росією".

Під час акції активісти збирали підписи під петицією про негайне запровадження ембарго ЄС на продукцію РФ. Її планують передати представникам Європейського союзу та польській владі.

"Ми тут, щоб показати наскільки абсурдним є те, що політики ЄС весь час підтримують війну в Україні. Попри слова солідарності, платять за смерть українців. Від початку повномасштабного вторгнення до початку 2023 року ЄС заплатив за російські товари 171 мільярд євро. У той час Росія заплатила ЄС близько 400 мільярдів євро. Це не серйозно, то абсурд, треба його зупинити", - наголосив волонтер організації "Євромайдан-Варшава" Міколай Петриґа.

Глядачі, які спостерігали за перфомансом, у коментарі Радіо Свобода розповіли, що підтримують вимогу щодо ембарго на російські товари, втім невдоволені, що серед політиків, яких там показали був польський прем'єр Туск.

"Важливо говорити про це голосно, щоб світ почув, щоб ЄС і ми також активно працювали на підтримку України. Треба обмежити торгівлю з Росією. Чому досі цього не було зроблено я не знаю, бо не дуже розуміюся в політиці та економіці, але вважаю, що це не на користь ні Україні, ні нам", - наголосила мешканка Варшави, яка була глядачкою перформансу.