На одній з посад пропонували 115 тис. грн: Держслужба зайнятості назвала регіони, де можна отримати найвищі зарплати

Про це повідомила Держслужба зайнятості.

Рівень заробітної плати варіювався від 8 до 115 тисяч гривень на місяць.

Найвищу зарплату — 115 тис. грн — пропонували у Львові на посаду експерта з права з науковим ступенем. Менеджеру представництва іноземної неурядової організації пропонували майже 111 тис., а тестувальнику ПЗ у Києві — 110 тис.

Серед популярних професій із зарплатою 50–60 тис. грн — водії, монтажники, електрозварники, кранівники та прохідники.

Найвищі зарплати переважно пропонують у Києві, Херсонській, Львівській і Київській областях, а найнижчі — в Івано-Франківській, Сумській, Рівненській і Чернівецькій.