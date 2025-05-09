На одній з посад пропонували 115 тис. грн: Держслужба зайнятості назвала регіони, де можна отримати найвищі зарплати
У січні-квітні 2025 року Держслужба зайнятості запропонувала майже 165 тис. вакансій, з яких станом на 1 травня залишалися актуальними близько 62 тис.
Про це повідомила Держслужба зайнятості.
Рівень заробітної плати варіювався від 8 до 115 тисяч гривень на місяць.
Найвищу зарплату — 115 тис. грн — пропонували у Львові на посаду експерта з права з науковим ступенем. Менеджеру представництва іноземної неурядової організації пропонували майже 111 тис., а тестувальнику ПЗ у Києві — 110 тис.
Серед популярних професій із зарплатою 50–60 тис. грн — водії, монтажники, електрозварники, кранівники та прохідники.
Найвищі зарплати переважно пропонують у Києві, Херсонській, Львівській і Київській областях, а найнижчі — в Івано-Франківській, Сумській, Рівненській і Чернівецькій.
- На початку листопада 2024 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомляла, що для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників. Водночас близько 8 млн громадян з тих чи інших причин економічно неактивні.
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