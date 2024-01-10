На Полтавщині через погодні умови та аварію без газу залишилися 12 сіл
У Полтавській області через негоду та аварійну ситуацію без газопостачання залишилися 10 сіл Великобудищанської громади та два села Зіньківської громади
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Зазначається, що головними причинами стали погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції. Наразі на місцях працюють фахівці.
"Крім цього, в частини населених пунктів Шишацької громади не було світла. Завдяки оперативній роботі енергетиків електропостачання в домівки людей повернули", - йдеться у повідомленні.
- Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини: вони пробурені в одному родовищі та дають понад 200 тис. куб. м газу за добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.35 Купівля 38.35Продаж 39.16
- EUR Купівля 41.97Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе