На Полтавщині через погодні умови та аварію без газу залишилися 12 сіл

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Зазначається, що головними причинами стали погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції. Наразі на місцях працюють фахівці.

"Крім цього, в частини населених пунктів Шишацької громади не було світла. Завдяки оперативній роботі енергетиків електропостачання в домівки людей повернули", - йдеться у повідомленні.