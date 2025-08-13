Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
Без запровадження накопичувальної пенсійної системи Україна не зможе забезпечити гідні виплати в довгостроковій перспективі
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
Міністр Улютін повідомив, що головна дискусія щодо накопичувальної пенсійної системи стосується безпечного та прибуткового інвестування коштів, і зараз Україна консультується з міжнародними партнерами для створення механізмів їхнього захисту.
Він підкреслив, що накопичувальна система повинна бути добровільною і мотивувати працівників і роботодавців вкладати у майбутнє через надійні інструменти.
"Накопичувальна система має стимулювати молодих людей і роботодавців інвестувати у своє майбутнє - через зрозумілі надійні інструменти. Це не має бути обов’язковим відрахуванням, як у солідарній системі, а додатковою опцією, яку людина обирає свідомо", - сказав чиновник.
Водночас держава має гарантувати базову виплату всім від 65 років та вдосконалити солідарну систему, щоб виплати відповідали внескам.
"Ми також хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему", - додав він.
- Про необхідність впровадження накопичувальної пенсії говорили ще у 2019 році під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.
