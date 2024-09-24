"Національний кешбек": за перші три тижні українцям нараховано 23,6 млн грн

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У межах програми "Національний кешбек" вже 633 тис. українців можуть бачити в Дії нарахований кешбек. Загалом за три тижні бета-тестування їм нарахували 23,6 млн грн.

«Частина банків-партнерів уже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати й відобразити в Дії кешбек за покупки їхніх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Для низки банків тестування систем ще тривають", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Станом на 23 вересня до "Національного кешбеку" вже долучились близько 1,5 млн українців та відкрили в банках 1,65 млн карток.

У Міністерстві зазначили, що цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy. Крім того, відтепер на сайті програми доступний пошук товарів і магазинів.

Про "Національний кешбек"

Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

Вже 2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування "Національного кешбеку". Виплати за покупки, здійснені у вересні, розпочнуться з 20 жовтня.

Аби взяти участь у бета-тестуванні, потрібно оновити Дію, відкрити спеціальний рахунок у банку, приєднатися через застосунок до програми "Національний кешбек". Максимальна компенсація на місяць становитиме до 3 тис. грн.

Кошти можна витратити на медичні й комунальні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. Також є можливість задонатити гроші для Сил оборони чи інвестувати у військові облігації.