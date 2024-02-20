Найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею, - нардеп Княжицький

Про це він розповів в етері Еспресо

"Як не дивно, найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею. Ми можемо повернути ці дебати з поляками, як на користь нашої співпраці, так і нашкодити нашим відносинам. Оскільки структура наших економік дуже схожа і поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція", - пояснив Княжицький.

Нардеп зауважив, що польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі.

"Польська влада хоче максимально відмежуватись від цих протестів. Адже в них будуть місцеві вибори у квітні й вони сподіваються, що ці протести якісь самі по собі вщухнуть. З одного боку польська влада підтримує Україну, з іншого - закриває очі на цю істерію, яка коїться на наших кордонах", - додав він.