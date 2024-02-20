Найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею, - нардеп Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що в Польщі побоюються заповнення українською продукцією ринків Європи, через що з польською владою можуть виникнути проблеми щодо підтримки вступу України до ЄС
Про це він розповів в етері Еспресо
"Як не дивно, найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею. Ми можемо повернути ці дебати з поляками, як на користь нашої співпраці, так і нашкодити нашим відносинам. Оскільки структура наших економік дуже схожа і поляки дуже хвилюються через те, що Україна може зайняти європейські ринки, де присутня польська продукція", - пояснив Княжицький.
Нардеп зауважив, що польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі.
"Польська влада хоче максимально відмежуватись від цих протестів. Адже в них будуть місцеві вибори у квітні й вони сподіваються, що ці протести якісь самі по собі вщухнуть. З одного боку польська влада підтримує Україну, з іншого - закриває очі на цю істерію, яка коїться на наших кордонах", - додав він.
- Польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники провели власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону.
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