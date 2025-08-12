НБУ прогнозує до кінця року подальше зменшення інфляції, - Фурман

Про це розповів в етері Еспресо член Ради Національного банку України доктор економічних наук Василь Фурман.

"Ми сьогодні спостерігаємо, що інфляція продовжує зменшуватися і складає 14%. Темпи зростання цін на продукти харчування почали знижуватися завдяки новому врожаю, тобто йде тренд на зменшення, що і надалі буде відбуватися. У цьому році новий урожай на прилавки поступає з невеликим запізненням, ніж торік, тому що ми мали холодну весну. Також пригальмувалося збільшення цін на такі базові продукти, як хліб, олія, масло, м'ясо", - зауважив економіст.

За його словами, триває зниження інфляції у сфері послуг, що є дуже важливим показником, і в першу чергу це відбувається через зменшення тиску з боку ринку праці.

"Темпи збільшення адміністративно регульованих цін несуттєво збільшилися - до 11%, що пов’язано зі збільшенням акцизів свого часу на тютюнові вироби. Темпи збільшення цін, наприклад, на паливо – на рівні близько 7% через те, що було послаблення курсу гривні до євро, бо значну кількість пального ми завозимо з ЄС, відповідно, більшість контрактів у євро. НБУ прогнозує подальше зменшення інфляції до кінця року. Якщо на сьогодні інфляція – 14%, а в травні була більше ніж 16%, то на кінець 2025 року має бути менше за 10%. За прогнозами НБУ інфляція буде на рівні 9,7%", - прокоментував Фурман.