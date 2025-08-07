Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
Девальвація курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, поступово буде переноситися на ціни у наступні два-три квартали. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції
Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.
"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зауважив він.
Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.
"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.
- Раніше економіст Олег Устенко розповів, що відбуватиметься з валютою у парі євро-долар.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.78
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе