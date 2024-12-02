НБУ запустив функцію миттєвих переказів
НБУ з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів СЕП із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП станом на сьогодні вже під'єдналися "Ощадбанк", "Сенс банк", "Ідея банк" і ще 7 установ.
Поступово до неї мають під'єднатися всі учасники СЕП, аби пропонувати клієнтам якісні та швидкі платіжні послуги, підкреслили в НБУ.
"Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції", - пояснили у пресслужбі.
"Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд)", - додали там.
У НБУ уточнили, що максимальна сума однієї платіжної операції становить 100 тис. грн.
Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.
- Наприкінці листопада стало відомо, що НБУ планує провести відкрите тестування е-гривні у 2025 році.
- Актуальне
- Важливе