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НБУ запустив функцію миттєвих переказів

Юлія Юліна
2 грудня, 2024 понедiлок
15:21
Економіка НБУ

НБУ з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів СЕП із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП станом на сьогодні вже під'єдналися "Ощадбанк", "Сенс банк", "Ідея банк" і ще 7 установ.

Поступово до неї мають під'єднатися всі учасники СЕП, аби пропонувати клієнтам якісні та швидкі платіжні послуги, підкреслили в НБУ.

"Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції", - пояснили у пресслужбі.

"Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд)", - додали там.

У НБУ уточнили, що максимальна сума однієї платіжної операції становить 100 тис. грн.

Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.

Теги:
Новини
Україна
НБУ
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