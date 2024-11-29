НБУ планує провести відкрите тестування е-гривні в 2025 році

Про це в Нацбанку повідомили "Економічній правді".

В установі планують, аби тестування відбулося у 2025 році, проте існують фактори, які можуть вплинути на зміну таких термінів.

"Зокрема, необхідно враховувати готовність учасників фінансового ринку брати участь у зазначеному пілоті, а також визначити технологічного партнера, який надасть для тестування е-гривні своє технологічне рішення, яке відповідатиме вимогам Національного банку та архітектурі е-гривні, і здійснити налаштування відповідної інфраструктури", - пояснюють в НБУ.

Наголошується, що тестування відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами й постачальниками платіжних послуг. Усі охочі зможуть скористатися електронною формою гривні, в основі якої буде технологія DLT (Distributed Ledger Technology).

"Метою пілота є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг і перевірка гіпотез щодо програмованості", - додають у НБУ.