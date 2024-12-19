Не варто очікувати зміцнення гривні: економіст розповів, яким буде курс валюти у 2025 році

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Мінфін заклав у бюджет на 2025 рік курс валюти на рівні 43,5 гривень за долар, але його ще можуть переглянути й підвищити до 44 гривень. Тому очікувати зміцнення гривні не варто. Тим більше, що в Україні зберігається дефіцит зовнішньої торгівлі на рівні 2–2,5 мільярда доларів щомісячно, ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. Це серйозна проблема для економіки, оскільки країна виробляє й продає за кордон менше, ніж купує. Така ситуація безпосередньо впливає на валютний курс, - пояснив Бондаренко.

За словами економіста, на курс гривні також впливають міжнародна фінансова допомога та бюджетний дефіцит. Ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, що створює додатковий тиск на гривню. У 2025 році можна очікувати подальшої девальвації гривні щодо долара та євро.

"Слід враховувати, що здешевлення гривні вигідне Міністерству фінансів і Нацбанку. Україна має отримати понад 35 мільярдів доларів міжнародної допомоги наступного року. Ці кошти, здебільшого у доларах і євро, конвертують у гривню. Якщо курс становитиме 44 гривні за долар, це дозволить отримати більше гривневих надходжень для виплати зарплат бюджетникам, фінансування опалювального сезону та інших потреб. Таким чином, поступова девальвація гривні є частиною свідомої політики НБУ та Мінфіну", - наголосив Бондаренко.