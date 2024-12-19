Наступного року ЄС планує надати Україні 30 млрд євро, - кореспондентка з Брюсселя Висоцька

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Лідери держав ЄС вже затвердили висновки щодо України. Це документ, який підписується всіма учасниками саміту за результатами обговорення. Наступного року ЄС планує надати Україні безпрецедентні 30 мільярдів євро протягом наступного року. Для порівняння, найбільший обсяг підтримки за попередні роки повномасштабної агресії становив близько 18 мільярдів євро", - пояснила Висоцька.

За словами кореспондентки, 12,5 мільярдів буде передано Україні у рамках Ukraine Facility, українського фонду, і ще 18,1 мільярда євро Україна отримає у вигляді надзвичайних доходів від російських заморожених активів. Тобто понад 18 мільярдів євро Росія заплатить Україні.

"Також у документі збереглася фраза щодо російських заморожених активів, яку ставили під сумнів деякі делегації. Йдеться про те, що російські заморожені активи мають залишатися замороженими, допоки Росія не припинить війну проти України й не компенсує всі збитки, спричинені війною. Тобто ЄС не піде на компроміс із Путіним і не дозволить розморозити гроші російського центробанку до того, як Росія виплатить Україні репарації", - наголосила Висоцька.

Тетяна Висоцька також додала, що у документі ЄС вкотре підкреслює, що буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки вона того потребує. Підтримка буде надаватися у політичній, економічній, гуманітарній, воєнній, а також дипломатичній сферах, з такою інтенсивністю, як це необхідно, адже Росія не повинна перемогти, як зазначено в документі.

"Саміт ЄС також підтримує встановлення миру в Україні згідно з її формулою миру, уточнюючи, що будь-які рішення щодо України не можуть прийматися без її участі", - зауважила Висоцька.