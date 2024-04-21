Ніхто не буде інвестувати в країну, яка воює, - Непран

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я хочу сказати неприємну, але правдиву річ. Ніхто не інвестує в країну, яка воює. Не варто слухати тих, хто розповідає, що в Україну хочуть інвестувати. В Україну будуть інвестувати лише після закінчення війни. Жоден серйозний інвестор не піде на ризик вкладати кошти в країну, яка перебуває в стані війні. Виключенням є лише військове виробництво", - пояснив Непран.

Непран зауважив, що рішення про будівництво заводів для виробництва зброї приймаються на найвищому рівні

"Інвестувати можуть лише у військове виробництво. Втім, такі рішення приймаються зовсім на іншому рівні. До прикладу, німецька компанія Rheinmetall та турецька Bayraktar. Рішення про будівництво таких заводів приймаються на урядовому рівні. Ми не знаємо і не потрібно знати, де знаходяться такі підприємства. Інвестувати в інші заводи, фабрики та виробництво ніхто не буде. Існує великий ризик, що туди прилетить ракета", - додав він.

