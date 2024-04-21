Ніхто не буде інвестувати в країну, яка воює, - Непран
Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що жоден серйозний інвестор не буде вкладати кошти для будівництва заводів та фабрик в Україні до закінчення війни
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Я хочу сказати неприємну, але правдиву річ. Ніхто не інвестує в країну, яка воює. Не варто слухати тих, хто розповідає, що в Україну хочуть інвестувати. В Україну будуть інвестувати лише після закінчення війни. Жоден серйозний інвестор не піде на ризик вкладати кошти в країну, яка перебуває в стані війні. Виключенням є лише військове виробництво", - пояснив Непран.
Непран зауважив, що рішення про будівництво заводів для виробництва зброї приймаються на найвищому рівні
"Інвестувати можуть лише у військове виробництво. Втім, такі рішення приймаються зовсім на іншому рівні. До прикладу, німецька компанія Rheinmetall та турецька Bayraktar. Рішення про будівництво таких заводів приймаються на урядовому рівні. Ми не знаємо і не потрібно знати, де знаходяться такі підприємства. Інвестувати в інші заводи, фабрики та виробництво ніхто не буде. Існує великий ризик, що туди прилетить ракета", - додав він.
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