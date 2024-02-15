Німеччина за рівнем ВВП обігнала Японію і вийшла на третє місце у світі

Про це повідомляє Kyodo News.

Згідно з цією статистикою, ВВП Японії в 2023 році досяг $4,2 трлн, продемонструвавши річне зростання 1,9%. Тим часом обсяг економіки ФРН у 2023 році дорівнював $4,5 трлн.

У четвертому кварталі минулого року ВВП Японії скоротився на 0,1%. Особливо сильно економіка країни постраждала від різкого падіння курсу національної валюти – єни. Як попереджає головний економіст банківської групи Credit Agricole Такудзі Аїда, якого цитує Reuters, у Японії існує ризик, що в першому кварталі 2024 року обсяг економіки країни знову знизиться через уповільнення глобального зростання, слабкий внутрішній попит і наслідки землетрусу, що відбувся на початку року на заході країни.

Тим часом Німеччина також бореться із кон'юнктурними проблемами. 2023 року обсяг її економіки скоротився на 0,3%. Цього року експерти прогнозують скромне зростання на рівні суттєво нижче одного відсотка.

На країні-експортері ФРН негативно позначаються геополітичні кризи – війна в Україні та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Крім того, німецька економіка страждає внаслідок зростання цін на енергоносії.

Перші два місця у рейтингу найбільших економік світу займають США та Китай.