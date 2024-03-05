Один з нафтових терміналів Туреччини відмовився приймати імпорт з РФ через загрозу американських санкцій

Про це повідомляє AOG.

За даними аналітичної компанії Kpler, компанія Global Terminal Services (GTS), яка управляє терміналом у південно-східній турецькій провінції Хатай, минулого року прийняла 11,74 мільйона барелів російської нафти та палива, ставши сьомим найбільшим імпортним терміналом Туреччини за обсягом.

Однак, у відповідь на санкції США проти Росії компанія повідомила своїм клієнтам, що не прийматиме жодної продукції з РФ.

"GTS вирішила розірвати всі можливі зв'язки з російською нафтою і відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть за відсутності порушень будь-яких законів, правил або санкцій, вона не прийматиме жодної продукції російського походження або будь-якої продукції, завантаженої з російських портів, як додатковий захід до чинних санкційних правил", - заявили представники компанії.

Окрім цього, GTS заявила, що всі попередні операції здійснювалися у повній відповідності до санкцій, включаючи обмеження цін, встановлені G7.

Останній танкер, який розвантажився в Dörtyol, прибув 19 лютого, доставивши 511 тис. барелів дизельного палива з російського балтійського порту Приморськ.