Доходи Росії від експорту викопного палива впали на 30%, - директорка Razom We Stand Романко

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Наразі ми бачимо, що реальні доходи Росії від експорту викопного палива впали майже на 30%. Це понад 104 млрд євро за минулий рік. Доходи Росії від нафти на вугілля, які потрапили під санкції, скоротились на 19%. Це понад 50 млрд євро. Втім, цього не достатньо. Нафтопереробна лазівка, яка існує, дозволяє РФ легально постачати до ЄС та США нафтопродукти, які були перероблені у третіх країнах, таких як Індія та Китай. Відповідно тіньовий російський флот, який транспортує нафту, збільшується", - розповіла Романко.

За словами Романко, вже в середині 2024 року всі країни ЄС мають ухвалити рішення про заборону російських енергоносіїв.

"Сьогодні 60 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію ввести заборону на всі види енергопродуктів з Росії. Це дуже серйозний крок. Тому очікуємо, що закон від ЄС про заборону імпорту до європейських країн природного скрапленого газу з Росії, який був прийнятий в грудні 2023 року, буде діяти. Дія цього закону має початись у середині цього року. І всі члени Європейського Союзу повинні будуть приймати індивідуальні рішення про заборону російських енергоносіїв", - додала вона.