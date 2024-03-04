Доходи Росії від експорту викопного палива впали на 30%, - директорка Razom We Stand Романко
Засновниця та директорка Razom We Stand Світлана Романко розповіла, що доходи Росії від експорту енергоносіїв зменшились, втім, РФ і далі продовжує легально постачати нафтопродукти до ЄС та США
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Наразі ми бачимо, що реальні доходи Росії від експорту викопного палива впали майже на 30%. Це понад 104 млрд євро за минулий рік. Доходи Росії від нафти на вугілля, які потрапили під санкції, скоротились на 19%. Це понад 50 млрд євро. Втім, цього не достатньо. Нафтопереробна лазівка, яка існує, дозволяє РФ легально постачати до ЄС та США нафтопродукти, які були перероблені у третіх країнах, таких як Індія та Китай. Відповідно тіньовий російський флот, який транспортує нафту, збільшується", - розповіла Романко.
За словами Романко, вже в середині 2024 року всі країни ЄС мають ухвалити рішення про заборону російських енергоносіїв.
"Сьогодні 60 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію ввести заборону на всі види енергопродуктів з Росії. Це дуже серйозний крок. Тому очікуємо, що закон від ЄС про заборону імпорту до європейських країн природного скрапленого газу з Росії, який був прийнятий в грудні 2023 року, буде діяти. Дія цього закону має початись у середині цього року. І всі члени Європейського Союзу повинні будуть приймати індивідуальні рішення про заборону російських енергоносіїв", - додала вона.
- 12 жовтня 2023 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
- 21 лютого повідомлялось, що у Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США.
- 22 лютого у The Guardian повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на продажу викопного палива 653 млрд доларів попри санкції Заходу
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