Росія заробила $653 млрд на продажу нафти за час повномасштабної війни проти України
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на продажу викопного палива 653 млрд доларів попри санкції Заходу
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.
Зазначається, що РФ використала лазівки та "тіньовий флот" танкерів, щоб обійти нафтове ембарго з боку США, ЄС та країн G7.
Як правило, сира нафта легально транспортується до Індії та Китаю, а потім очищається та продається на міжнародному рівні.
Також обхід санкцій широко використовують для закупівлі критично необхідних частин зброї.
"Російська зброя, вилучена з поля бою, була виготовлена з іноземних компонентів. У 95 відсотках випадків критичні частини надходили від країн коаліції, які допомагають Україні, зокрема США. До Москви вони потрапили через сторонніх продавців, таких як Гонконг, Туреччина та ОАЕ", - йдеться у повідомленні.
- 12 жовтня 2023 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
- 21 лютого повідомлялось, що у Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США.
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