Бояться потрапити під санкції: у РФ виникли проблеми з продажем нафти в Індію

Про це пише Bloomberg.

"Попри те, що нещодавно до Індії були доставлені дві партії після більш ніж двомісячної перерви, труднощі Росії, схоже, ще далеко не закінчилися. Ще щонайменше 13 партій загальним обсягом близько 9 мільйонів барелів усе ще перебувають на суднах, які, зважаючи на все, нікуди не відправляться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 7 танкерів, які використовуються для експорту Sokol, завантажені, і жоден з них не може прийняти нові партії. Відсутність вільних суден перешкоджатиме експорту Sokol щонайменше протягом наступного тижня, а можливо, і довше.

За даними агенства, вартість російського експорту сирої нафти впала другий тиждень, знизившись до 1,55 мільярда доларів за сім днів до 18 лютого з 1,67 мільярда доларів минулого тижня.