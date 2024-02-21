Бояться потрапити під санкції: у РФ виникли проблеми з продажем нафти в Індію
У Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США
Про це пише Bloomberg.
"Попри те, що нещодавно до Індії були доставлені дві партії після більш ніж двомісячної перерви, труднощі Росії, схоже, ще далеко не закінчилися. Ще щонайменше 13 партій загальним обсягом близько 9 мільйонів барелів усе ще перебувають на суднах, які, зважаючи на все, нікуди не відправляться", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі 7 танкерів, які використовуються для експорту Sokol, завантажені, і жоден з них не може прийняти нові партії. Відсутність вільних суден перешкоджатиме експорту Sokol щонайменше протягом наступного тижня, а можливо, і довше.
За даними агенства, вартість російського експорту сирої нафти впала другий тиждень, знизившись до 1,55 мільярда доларів за сім днів до 18 лютого з 1,67 мільярда доларів минулого тижня.
- Від початку грудня 2022 року до кінця 2023 року Сполучені Штати Америки закупили нафтопродукти з Індії, що виготовлені з російської сировини, на $1,3 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.8
- EUR Купівля 41.14Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе