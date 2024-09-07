OnlyFans виплатила власнику Радвінському $1 млрд дивідендів за три роки

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з фінансовою звітністю Британії, Радвінський заробив $338 млн у 2022 році та $284 млн за рік до цього. 42-річний громадянин США є єдиним власником холдингової компанії OnlyFans, Fenix International Ltd.

За рік, що закінчився 30 листопада 2023 року, OnlyFans отримав прибуток у розмірі близько $485,5 млн, що на 20% більше, ніж у попередньому році, йдеться у звіті Fenix International, опублікованому в п'ятницю.

Згідно зі звітом, дохід також зріс приблизно на 20% порівняно з попереднім роком до $1,3 млрд. Загальна кількість авторів на платформі зросла на 29% до 4,1 мільйона, а користувачів - на 28% до 305 мільйонів.

Радвінський купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році.