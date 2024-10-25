ООН виділяє $20 млн для підтримки евакуйованих українців
Управління ООН з координації гуманітарних справ разом із партнерами виділять 20 млн на підтримку організацій, які допомагають евакуйованим українцям
Про це сказав координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале, передає пресслужба Мінреінтеграції.
Кошти спрямують на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.
"Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх чинних проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність", - розповіли у відомстві.
Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців, особливо вразливі категорії населення.
На нараді з надання підтримки евакуйованому населенню, яка відбулася під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, обговорювали також безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб.
- 22 жовтня Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста.
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