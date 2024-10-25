ООН виділяє $20 млн для підтримки евакуйованих українців

Про це сказав координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Кошти спрямують на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.

"Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх чинних проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність", - розповіли у відомстві.

Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців, особливо вразливі категорії населення.

На нараді з надання підтримки евакуйованому населенню, яка відбулася під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, обговорювали також безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб.