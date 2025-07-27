Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини

Про це він повідомив під час виступу в літньому університеті в місті Беїле-Тушнад, що в Румунії, передає Euractiv.

За словами Орбана, затвердження довгострокового бюджету ЄС на період 2028–2034 років можливе лише за умови повної одностайності держав-членів, і Угорщина скористається правом вето, якщо не отримає призупинені виплати.

"Поки ми не отримаємо решту заморожених коштів, жодного нового бюджету не буде", - заявив він.

Євросоюз призупинив виділення мільярдів євро Угорщині у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні принципів верховенства права, обмеженні прав ЛГБТК-спільноти та свобод медіа. Орбан не вперше опиняється в центрі суперечок з Брюсселем, демонструючи дедалі більшу конфронтацію.

Комісія ЄС запропонувала бюджет у розмірі 2 трильйони євро з фокусом на зміцнення оборонного сектору та підвищення конкурентоспроможності економіки. Угорщина, однак, погрожує заблокувати цей план на тлі фінансового тиску.

Прем’єр також розкритикував політику Євросоюзу щодо України, звинувативши Брюссель у спробі вплинути на політичну ситуацію в Угорщині напередодні виборів, а також у намірах нібито "встановити в Будапешті проукраїнський і пробрюссельський уряд".

У своїй промові Орбан також висловив занепокоєння через можливу торговельну напругу між ЄС та адміністрацією президента США Дональда Трампа, заявивши, що: "Європа не зможе перемогти у торговельній війні зі США. Нинішнє керівництво ЄС лише підписує найгірші угоди зі Штатами".

На завершення він закликав до оновлення політичного керівництва Євросоюзу, зазначивши, що Європа потребує "нового політичного покоління".