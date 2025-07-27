Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує ухвалення нового семирічного бюджету Європейського Союзу, якщо Брюссель не розморозить фінансування, призначене для його країни
Про це він повідомив під час виступу в літньому університеті в місті Беїле-Тушнад, що в Румунії, передає Euractiv.
За словами Орбана, затвердження довгострокового бюджету ЄС на період 2028–2034 років можливе лише за умови повної одностайності держав-членів, і Угорщина скористається правом вето, якщо не отримає призупинені виплати.
"Поки ми не отримаємо решту заморожених коштів, жодного нового бюджету не буде", - заявив він.
Євросоюз призупинив виділення мільярдів євро Угорщині у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні принципів верховенства права, обмеженні прав ЛГБТК-спільноти та свобод медіа. Орбан не вперше опиняється в центрі суперечок з Брюсселем, демонструючи дедалі більшу конфронтацію.
Комісія ЄС запропонувала бюджет у розмірі 2 трильйони євро з фокусом на зміцнення оборонного сектору та підвищення конкурентоспроможності економіки. Угорщина, однак, погрожує заблокувати цей план на тлі фінансового тиску.
Прем’єр також розкритикував політику Євросоюзу щодо України, звинувативши Брюссель у спробі вплинути на політичну ситуацію в Угорщині напередодні виборів, а також у намірах нібито "встановити в Будапешті проукраїнський і пробрюссельський уряд".
У своїй промові Орбан також висловив занепокоєння через можливу торговельну напругу між ЄС та адміністрацією президента США Дональда Трампа, заявивши, що: "Європа не зможе перемогти у торговельній війні зі США. Нинішнє керівництво ЄС лише підписує найгірші угоди зі Штатами".
На завершення він закликав до оновлення політичного керівництва Євросоюзу, зазначивши, що Європа потребує "нового політичного покоління".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив свою гіпотезу про те, що більшість країн ЄС проголосували б проти вступу України до блоку, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в Угорщині.
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