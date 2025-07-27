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Головна Економіка Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини

Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини

Ксенія Золотова
27 липня, 2025 неділя
11:37
Економіка Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує ухвалення нового семирічного бюджету Європейського Союзу, якщо Брюссель не розморозить фінансування, призначене для його країни

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Про це він повідомив під час виступу в літньому університеті в місті Беїле-Тушнад, що в Румунії, передає Euractiv.

За словами Орбана, затвердження довгострокового бюджету ЄС на період 2028–2034 років можливе лише за умови повної одностайності держав-членів, і Угорщина скористається правом вето, якщо не отримає призупинені виплати.

"Поки ми не отримаємо решту заморожених коштів, жодного нового бюджету не буде", - заявив він.

Євросоюз призупинив виділення мільярдів євро Угорщині у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні принципів верховенства права, обмеженні прав ЛГБТК-спільноти та свобод медіа. Орбан не вперше опиняється в центрі суперечок з Брюсселем, демонструючи дедалі більшу конфронтацію.

Комісія ЄС запропонувала бюджет у розмірі 2 трильйони євро з фокусом на зміцнення оборонного сектору та підвищення конкурентоспроможності економіки. Угорщина, однак, погрожує заблокувати цей план на тлі фінансового тиску.

Прем’єр також розкритикував політику Євросоюзу щодо України, звинувативши Брюссель у спробі вплинути на політичну ситуацію в Угорщині напередодні виборів, а також у намірах нібито "встановити в Будапешті проукраїнський і пробрюссельський уряд".

У своїй промові Орбан також висловив занепокоєння через можливу торговельну напругу між ЄС та адміністрацією президента США Дональда Трампа, заявивши, що: "Європа не зможе перемогти у торговельній війні зі США. Нинішнє керівництво ЄС лише підписує найгірші угоди зі Штатами".

На завершення він закликав до оновлення політичного керівництва Євросоюзу, зазначивши, що Європа потребує "нового політичного покоління".

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив свою гіпотезу про те, що більшість країн ЄС проголосували б проти вступу України до блоку, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в Угорщині.
Теги:
Новини
Світ
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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