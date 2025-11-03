"Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів

Про це в студії Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Нам висловлять однозначно зауваження і наші міжнародні партнери, МВФ і так далі. От я проводжу певну паралель оцієї ініціативи з ініціативою ліквідації незалежності САП і НАБУ. Просто реакція не настільки миттєва, але вона буде, вона буде 100% і Європейський Союз із МВФ скаже: "Що ви робите. Припиніть це". І вони будуть відкатувати", - сказав він.

Аналітик додав, що його найбільше вражає в цих ініціативах те, що вони абсолютно не продумані.

"От коли говорять: "А як у них виникла ідея роздати ці 3000 км?" А я говорю: "Слухайте, ну, виходячи з тою аргументацією, яку я почув, я так зрозумів, прийшов керівник Укрзалізниці звітувати". У нас просто тепер всі звітують виключно перед президентом, і Кабінет Міністрів в порушення Конституції, і всі решта", - заявив Несходовський.

На його думку, всі звітують тільки виключно перед однією особою, чистий авторитаризм.

"Так от в цьому ключі керівник Укрзалізниці прийшов і починає розказувати елементарні речі. Говорить: "От у нас зараз заповненість наших вагонів, вона складає лише тільки 60%". Наприклад, президент говорить: "Слухайте, а чого вони їздять порожніми? А давайте роздамо". І тут уже ніхто не посмів жоден президенту або там якийсь радник підсказав, якщо це сподобалося президенту, висказати: "Ну, чекайте, так неможливо робити. Що ви будете роздавати?", - зауважив аналітик.

Несходовський додав, що найбільш в цій ситуації абсурдне, що вона абсолютно не прорахована та не зорієнтована на людей, які потребують державної підтримки.

"Якби президент сказав, що ми для ВПО, для людей, які потребують соціальної підтримки, враховуючи той низький рівень доходів, яких у них є, ми кожному роздаємо такій особі, не всім українцям, а от саме таким. Визначити певні категорії, тому що система "Дія" дає можливість визначити. Ми кожному даємо 3,000 км і це соціальна програма, бо ці люди мають низькі доходи. Ми вирішили, що вони можуть поїхати на якихось, відповідно, маршрутах, в яких є вільні місця. Той, хто може собі купити - купить, а той, хто не може, якраз скористається. Це може бути реалізовано, тому що є додаток УЗ, який дає можливість обліковувати і визначити такий підхід", - підсумував він.