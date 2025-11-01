"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати до 15 листопада комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає фінансову допомогу, фіксовані тарифи на комунальні послуги, безкоштовні залізничні поїздки та розширення медичних програм
Про це він заявив у відеозверненні.
"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані", - наголосив президент.
За його словами, однією з програм буде пряма фінансова допомога, аналогічна тій, що діяла торік. Кошти можна буде використати на найнагальніші потреби.
Окрему програму розробляють для найбільш уразливих категорій — самотніх літніх людей, багатодітних родин, люди, які живуть у зонах бойових дій, та інших соціально вразливих груп. Деталі, як зазначив Зеленський, незабаром представить прем’єр-міністр.
"Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів", - додав він.
Крім того, Зеленський доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. За його словами, вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.
"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - наголосив президент.
Також держава планує розширити медичні програми. Із січня має запрацювати проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю.
- Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін заявив, що пенсійна система України потребує реформування, адже за нинішні виплати "купити нічого не можна".
