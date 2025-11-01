"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані", - наголосив президент.

За його словами, однією з програм буде пряма фінансова допомога, аналогічна тій, що діяла торік. Кошти можна буде використати на найнагальніші потреби.

Окрему програму розробляють для найбільш уразливих категорій — самотніх літніх людей, багатодітних родин, люди, які живуть у зонах бойових дій, та інших соціально вразливих груп. Деталі, як зазначив Зеленський, незабаром представить прем’єр-міністр.

"Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів", - додав він.

Крім того, Зеленський доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. За його словами, вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - наголосив президент.

Також держава планує розширити медичні програми. Із січня має запрацювати проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю.