"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін заявив, що пенсійна система України потребує реформування, адже за нинішні виплати "купити нічого не можна"
Про це він заявив під час пленарного засідання Верховної Ради, яке транслювало Еспресо.
"Щодо пенсійного забезпечення та пенсійної реформи: це питання не сьогоднішнє й не вчорашнє — воно назріло протягом тривалого часу", - наголосив Улютін.
Читайте також: Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати у жовтні 2025
Серед основних напрямів реформи міністр назвав:
- зміну підходів до солідарної системи;
- заміну спеціальних пенсій на професійну складову з чітким визначенням джерел фінансування;
- впровадження накопичувальної системи пенсій.
"Цей комплекс заходів ми наразі опрацьовуємо. Після цього Міністерство соціальної політики буде готове прокомунікувати та представити нову модель. А те, що зараз ми маємо — не вирішиться просто: що за ці кошти можна купити? За ці кошти купити нічого не можна", - підсумував він.
- Про необхідність впровадження накопичувальної пенсії говорили ще у 2019 році під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.
