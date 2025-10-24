"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи

Про це він заявив під час пленарного засідання Верховної Ради, яке транслювало Еспресо.

"Щодо пенсійного забезпечення та пенсійної реформи: це питання не сьогоднішнє й не вчорашнє — воно назріло протягом тривалого часу", - наголосив Улютін.

Серед основних напрямів реформи міністр назвав:

зміну підходів до солідарної системи;

заміну спеціальних пенсій на професійну складову з чітким визначенням джерел фінансування;

впровадження накопичувальної системи пенсій.

"Цей комплекс заходів ми наразі опрацьовуємо. Після цього Міністерство соціальної політики буде готове прокомунікувати та представити нову модель. А те, що зараз ми маємо — не вирішиться просто: що за ці кошти можна купити? За ці кошти купити нічого не можна", - підсумував він.