Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон

Про це в етері Еспресо розповів економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.



"На сьогодні стан економіки РФ є надзвичайно складним. У російському бюджеті стоїть дефіцит 3.8 трлн рублів, фактичний дефіцит - під 5 трлн рублів. А основне джерело покриття дефіциту, яке було до сьогодні у РФ, - Фонд національного добробуту, в якому лишилося 2,6 трлн рублів. Підняття податків і девальвація російського рубля не врятують ситуацію, тому що це ще більше вдарить по економіці РФ. Простіше кажучи, на жовтень у росіян не буде грошей покривати дефіцит бюджету", - зауважив Олег Пендзин.

За його словами, у 2023 році РФ зверталася до Китаю з проханням надати стабілізаційний кредит в юанях, тоді Пекін відмовив. Росіяни зверталися до африканських країн, які також відмовили.

"Навіть російські пабліки говорять, що Путін збирається до Сі Цзіньпіна на 80-ту річницю перемоги над Японією у Другій світовій війні й буде підіймати питання, щоб отримати від Китаю стабілізаційний кредит в юанях приблизно на 7-8 трлн російських рублів, щоб і далі продовжувати фінансувати війну. Це якраз і буде той момент - Рубікон, точка біфуркації, коли стане всім все ясно. Якщо Китай надасть цей кредит, то по суті він стане на бік РФ, бо на сьогодні Росія відокремлена від міжнародних фінансових ринків. І тоді це дасть можливість РФ фінансувати війну, це чітко позиціюватиме Китай, який зараз намагається демонструвати свою нейтральність. І це до деякої міри дасть європейським країнам можливість більш широко застосовувати санкційні обмеження проти Китаю, як країни, що стала на бік РФ", - прокоментував економіст.

На його думку, Китай перебуває на "шпагаті", тому що дуже залежить від європейського ринку. Слід пояснити, що річний обсяг товарообороту між Китаєм та ЄС – приблизно $750 млрд, а із США – десь $650 млрд, тобто разом – біля $1,4 трлн.

"Китай зараз активізувався у пошуках механізмів для припинення гарячої фази бойових дій, бо він не хоче дотягнути до того моменту, коли треба буде визначатися. Але я маю глибоке переконання, що російсько-українська війна зупиниться не на рішеннях у Москві, а на перемовинах між Сі Цзіньпінем і Трампом, бо саме там Україна буде використовуватися або однією, або другою стороною, як аргумент, у досягненні їхніх торговельних відносин. У даному випадку і Росія, і Україна будуть об’єктами перемовин, а не суб’єктами участі", - резюмував Пендзин.