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Ексклюзив

Підвищення тарифів на електроенергію може сильно похитнути економічний потенціал України, - експерт Ус

27 травня, 2024 понедiлок
20:11
Економіка Тарифи на електроенергію

Кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що підвищення тарифів на електроенергію негативно вплине на ефективність українського бізнесу

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Підвищення тарифів на електроенергію може дуже сильно похитнути економічний потенціал України. Оскільки не лише громадяни, а й підприємства будуть платити більше. Отже, їхній бізнес буде не настільки ефективним. Саме тому зараз краще відтермінувати підвищення тарифів на електроенергію", - пояснив Ус.

Експерт наголосив, що підвищення тарифів на електроенергію може викликати негативну реакцію українського суспільства

"Скоріше за все, військовий збір буде підвищений. Що стосується інших видів податків, то ще поки не ясно, як будуть розгортатись події. Принаймні, якщо в суспільстві не буде різкої реакції на підвищення військового збору, то з тарифами на електроенергію все може бути навпаки. У цьому полягає мистецтво перемовин з МВФ. Фонду варто пояснювати, що якщо підняти окремі тарифи та податки, то Україна може просто не виграти цю війну", - додав він.

  • 9 травня колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков повідомив, що Україна входить у важкий літній сезон, але енергосистема не ляже.
  • 17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт. Зараз в уряді активно обговорюють це питання
Теги:
Суспільство
Україна
МВФ
бізнес
уряд Шмигаля
Енергетика
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