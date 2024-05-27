Підвищення тарифів на електроенергію може сильно похитнути економічний потенціал України, - експерт Ус
Кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що підвищення тарифів на електроенергію негативно вплине на ефективність українського бізнесу
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Підвищення тарифів на електроенергію може дуже сильно похитнути економічний потенціал України. Оскільки не лише громадяни, а й підприємства будуть платити більше. Отже, їхній бізнес буде не настільки ефективним. Саме тому зараз краще відтермінувати підвищення тарифів на електроенергію", - пояснив Ус.
Експерт наголосив, що підвищення тарифів на електроенергію може викликати негативну реакцію українського суспільства
"Скоріше за все, військовий збір буде підвищений. Що стосується інших видів податків, то ще поки не ясно, як будуть розгортатись події. Принаймні, якщо в суспільстві не буде різкої реакції на підвищення військового збору, то з тарифами на електроенергію все може бути навпаки. У цьому полягає мистецтво перемовин з МВФ. Фонду варто пояснювати, що якщо підняти окремі тарифи та податки, то Україна може просто не виграти цю війну", - додав він.
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