Пільги для бізнесу й житлові рішення: в уряді анонсували програму підтримки прифронтових регіонів

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

У межах програми напрацьовуються:

Механізми підвищення заробітної плати для освітян, медиків і працівників державних органів, які працюють у прифронтових регіонах.

Житлові рішення для родин, що проживають і працюють у таких регіонах. Зокрема держава планує покривати перший внесок за іпотекою.

Податкові стимули та кадрові пільги для бізнесу: зменшення податкового навантаження і збільшення частки працівників, які можуть бути заброньовані на підприємствах, що працюють у прифронтових і прикордонних громадах.

Програма має охопити як окремі родини, так і цілі громади, сприяти збереженню економіки й стимулювати сталість життя на територіях, що перебувають у складних умовах через війну. Робота над нею триває в координації з міністерствами, місцевою владою та міжнародними партнерами.

"Програма покриватиме всі рівні – від підтримки конкретної родини до залучення інвестора й гарантій для роботодавця. Це про сталу присутність на прифронтових територіях, де ситуація залишається складною, про захист економіки, про збереження громад", - сказав Кулеба.