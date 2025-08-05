Пільги для бізнесу й житлові рішення: в уряді анонсували програму підтримки прифронтових регіонів
Уряд готує комплексну програму підтримки прифронтових регіонів, яка включатиме підвищення зарплат бюджетникам, пільги для бізнесу й розв'язання житлових питань
Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.
У межах програми напрацьовуються:
- Механізми підвищення заробітної плати для освітян, медиків і працівників державних органів, які працюють у прифронтових регіонах.
- Житлові рішення для родин, що проживають і працюють у таких регіонах. Зокрема держава планує покривати перший внесок за іпотекою.
- Податкові стимули та кадрові пільги для бізнесу: зменшення податкового навантаження і збільшення частки працівників, які можуть бути заброньовані на підприємствах, що працюють у прифронтових і прикордонних громадах.
Програма має охопити як окремі родини, так і цілі громади, сприяти збереженню економіки й стимулювати сталість життя на територіях, що перебувають у складних умовах через війну. Робота над нею триває в координації з міністерствами, місцевою владою та міжнародними партнерами.
"Програма покриватиме всі рівні – від підтримки конкретної родини до залучення інвестора й гарантій для роботодавця. Це про сталу присутність на прифронтових територіях, де ситуація залишається складною, про захист економіки, про збереження громад", - сказав Кулеба.
- Напередодні стало відомо, що уряд запроваджує новий механізм, який дає можливість громадам швидше починати відновлення пошкодженого житла після російських атак.
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