Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну експорт ЄС до РФ впав до 37%
Після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України на початку 2022 року експорт Європейського Союзу до РФ впав до 37% від довоєнного рівня
Про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, повідомляє Spiegel.
Усе ще великий обсяг експорту до Росії є наслідком того, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.
"Щодо предметів розкоші, наприклад, санкціями є експорт шампанського до Росії, але не Prosecco", - сказала заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодора Теті.
Водночас у РФ через треті країни можуть поставляти багато товарів, які знаходяться під санкціями ЄС.
Згідно з даними Ifo, через експортні обмеження ЄС та інших країн Заходу в Росії, у порівнянні з довоєнним періодом, немає близько третини санкційних товарів.
"Для Росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження санкційної продукції: 61% цих товарів надходить із Китаю", - йдеться в матеріалі. У 2021 році частка становила 35%.
З Туреччини до Росії надходить 13% підсанкційних товарів Заходу, коли у 2021 році було трішки менше 3%.
Також РФ отримує невелику частку з Вірменії - близько 1%. Зазначено, що за цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.
"У випадку з Китаєм збільшення експорту до Росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до Росії викликає підозри в ухилянні від санкцій", – додала Теті.
Відповідно до останніх даних Федерального статистичного відомства, німецький експорт до РФ у листопаді 2023 року зменшився приблизно на 38% - до близько €0,8 млрд. Відповідно, тоді ж Росія посіла 16 місце серед найважливіших країн призначення експорту Німеччини за межами ЄС. У лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, держава була на 5 місці.
- 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
Окрім того, з 1 січня 2024 року пряма заборона поширилася на непромислові природні й синтетичні алмази та на ювелірні вироби з діамантами. Також є непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази, які походять з Росії. Її поступово вводитимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року.
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