Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну експорт ЄС до РФ впав до 37%

Про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, повідомляє Spiegel.

Усе ще великий обсяг експорту до Росії є наслідком того, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

"Щодо предметів розкоші, наприклад, санкціями є експорт шампанського до Росії, але не Prosecco", - сказала заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодора Теті.

Водночас у РФ через треті країни можуть поставляти багато товарів, які знаходяться під санкціями ЄС.

Згідно з даними Ifo, через експортні обмеження ЄС та інших країн Заходу в Росії, у порівнянні з довоєнним періодом, немає близько третини санкційних товарів.

"Для Росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження санкційної продукції: 61% цих товарів надходить із Китаю", - йдеться в матеріалі. У 2021 році частка становила 35%.

З Туреччини до Росії надходить 13% підсанкційних товарів Заходу, коли у 2021 році було трішки менше 3%.

Також РФ отримує невелику частку з Вірменії - близько 1%. Зазначено, що за цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

"У випадку з Китаєм збільшення експорту до Росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до Росії викликає підозри в ухилянні від санкцій", – додала Теті.

Відповідно до останніх даних Федерального статистичного відомства, німецький експорт до РФ у листопаді 2023 року зменшився приблизно на 38% - до близько €0,8 млрд. Відповідно, тоді ж Росія посіла 16 місце серед найважливіших країн призначення експорту Німеччини за межами ЄС. У лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, держава була на 5 місці.