Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема зазначається, що при погодженні врахували більший захист для фермерів Євросоюзу.

Зазначається, що ЄС тимчасово призупинив мита і квоти для України до червня 2025 року. Але Євросоюз залишив за собою право на запровадження обмеженнь, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

"Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне", - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Такі термінові обмеження можуть застосовуватися для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як: птиця, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудза та мед.

"Фермери ЄС відчувають наслідки безперервного нападу Росії на Україну та її економіку. Відповідно до цієї нової угоди з Радою, ми посилили гарантії для захисту фермерів ЄС у разі ринкового ризику", - оголосила доповідачка у питанні торгівлі з Україною, євродепутатка Сандра Калніете.