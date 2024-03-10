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Головна Економіка Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ

10 березня, 2024 неділя
10:57
Економіка Краківець

Держприкордонслужба України заявила, що польські протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Краківець", проте на всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок

Про це поінформував речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз це на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість", - сказав він.

За його словами, польські протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Краківець", але фермери вже анонсували відновлення протестів на цьому напрямку орієнтовно з 13 березня.

На всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок, додав Демченко.

"Звісно, що хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований, рух там відбувається інтенсивний, але там також залишається черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це десь близько 600 вантажних транспортних засобів", - зазначив речник.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

Теги:
Україна
Польща
транспорт
фермери
аграрії
акції протестів
Блокування кордону
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