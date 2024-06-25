Понад 40% економіки України знаходиться в тіні, - член Економічного дискусійного клубу Пендзин
Економіст Олег Пендзин розповів, що через тіньовий бізнес бюджет України щороку недоотримує понад 800 млрд гривень
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"Сьогодні понад 40% економіки України знаходиться в тіні. Грошей в бюджеті реально не вистачає. Саме тому влада має велике бажання посилити податковий тиск. Втім, вибачте, але з общипаної курки, в кращому випадки ви зможете зібрати лише залишки пірʼя. При цьому тіньовий сектор економіки щороку не платить до бюджету України суму від 750 до 800 млрд грн. Саме тому, в першу чергу, потрібно думати, як цей бізнес залучати до фінансування Збройних Сил України", - пояснив Пендзин.
Економіст наголосив, що тіньовий бізнес є в кожній країні, але становить не більше 15%.
"Проблема полягає в тому, що тіньовий бізнес не дуже поспішає виходити з тіні. Власне, ідея економічного бронювання мала б створити умови при яких бізнес буде змушений виходити з тіні й убезпечити своїх працівників від мобілізації. Важливо наголосити, що тіньовий бізнес є завжди та усюди. Однак нормальний обсяг тіньового бізнесу країни становить 10-15%", - додав він.
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