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Понад 40% економіки України знаходиться в тіні, - член Економічного дискусійного клубу Пендзин

25 червня, 2024 вiвторок
11:40
Економіка гроші

Економіст Олег Пендзин розповів, що через тіньовий бізнес бюджет України щороку недоотримує понад 800 млрд гривень

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Сьогодні понад 40% економіки України знаходиться в тіні. Грошей в бюджеті реально не вистачає. Саме тому влада має велике бажання посилити податковий тиск. Втім, вибачте, але з общипаної курки, в кращому випадки ви зможете зібрати лише залишки пірʼя. При цьому тіньовий сектор економіки щороку не платить до бюджету України суму від 750 до 800 млрд грн. Саме тому, в першу чергу, потрібно думати, як цей бізнес залучати до фінансування Збройних Сил України", - пояснив Пендзин.

Економіст наголосив, що тіньовий бізнес є в кожній країні, але становить не більше 15%.

"Проблема полягає в тому, що тіньовий бізнес не дуже поспішає виходити з тіні. Власне, ідея економічного бронювання мала б створити умови при яких бізнес буде змушений виходити з тіні й убезпечити своїх працівників від мобілізації. Важливо наголосити, що тіньовий бізнес є завжди та усюди. Однак нормальний обсяг тіньового бізнесу країни становить 10-15%", - додав він.

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Теги:
Суспільство
Україна
бюджет
бізнес
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