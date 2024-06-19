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"Імовірно, пропозиції будуть достатньо радикальними": Гетманцев про можливість підвищення податків

19 червня, 2024 середа
16:31
Економіка Данило Гетманцев

Пропозицій щодо підвищення податків, зокрема військового збору, очікують від уряду найближчим часом. З огляду на ситуацію, вони будуть радикальними

Зміст

Про це в коментарі в кулуарах парламенту сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.  

Говорячи про те, наскільки реальними є чутки про підвищення військового збору й податку на додану вартість, Гетманцев зауважив, що таких пропозицій від Кабміну очікують уже найближчим часом. 

"Ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони інформацію про те, що в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів", – сказав він. 

Гетманцев додав, що ситуація є доволі серйозною.

"І зважаючи на те, що ситуація є достатньо серйозною, очікуємо такі пропозиції найближчим часом. Якими будуть ці пропозиції, я не готовий говорити, але розумію, що вони будуть достатньо радикальними", – наголосив Гетманцев.

  • Раніше Данило Гетманцев розповів, що Кабінет Міністрів України готує пропозиції щодо підвищення військового збору й податку на додану вартість. Проте наразі невідомо, якими будуть нові ставки
Теги:
Суспільство
Верховна Рада
податки
Данило Гетманцев
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