Понад 888 млрд грн: у першому півріччі Україна спрямувала на оборону 57,5% видатків держбюджету
Україна за 6 місяців витратила 888,4 млрд грн на сектор оборони та безпеки. Це становить 57,5% від видатків загального фонду державного бюджету
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Зазначено, що 888,4 млрд грн спрямували на:
- грошове забезпечення для військових, осіб рядового, начальницького складу та поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для діяльності відповідних органів та формувань.
Водночас у Мінфіні додали, що на сектор безпеки й оборони України у червні було використано 155,6 млрд грн коштів держбюджету.
- 18 липня Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.
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