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Головна Економіка Понад 888 млрд грн: у першому півріччі Україна спрямувала на оборону 57,5% видатків держбюджету

Понад 888 млрд грн: у першому півріччі Україна спрямувала на оборону 57,5% видатків держбюджету

23 липня, 2024 вiвторок
17:57
Економіка тероборона

Україна за 6 місяців витратила 888,4 млрд грн на сектор оборони та безпеки. Це становить 57,5% від видатків загального фонду державного бюджету

Зміст

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначено, що 888,4 млрд грн спрямували на:

  • грошове забезпечення для військових, осіб рядового, начальницького складу та поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для діяльності відповідних органів та формувань.

Водночас у Мінфіні додали, що на сектор безпеки й оборони України у червні було використано 155,6 млрд грн коштів держбюджету.

  • 18 липня Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
державний бюджет
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