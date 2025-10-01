Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий

Про це заявив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Це черговий транш із тих прибутків, які йдуть на заморожені активи. Там, тобто, фактично, з точки зору юридичного - це чиста історія. І це не перший вже транш, зараз на 4 млрд, вони дуже потрібні ці кошти, і йдеться про безпосередньо про Україну", - сказав він.

На думку Чалого, ця "стіна дронів" на сьогоднішніх кордонах НАТО - це дивна історія для мене, тому що це нераціональна дія абсолютно.

"Треба створювати цю стіну від Росії на кордонах, які вже незабаром, найближчі роки, як нас всі запевняють, буде членство в Європейському Союзі. Тобто це кордони вже українські, тобто східні кордони з Росією. І це було би більш ну ґрунтовано стратегічно. Я не знаю, що вони будуть робити з своїми зараз кордонами східними існуючими, але те, що вони розглядають і ніяк не наважуються використати в той чи інший спосіб заморожені російські активи, це дуже насторожує, тому що можна називати першою лінією оборони, і це добре висловлено Урсулою фон дер Ляєн, вона, до речі, дуже активно виступає за надання цих коштів", - зазначив дипломат.

Він нагадав, що кошти російські в багатьох країнах по світу залишились.

"Американці ці кошти фактично надали. Британці надали. Тобто Євросоюз ніяк не може прийняти рішення і не тому, що там блокує там як традиційно Угорщина. Це в цьому випадку не Бельгія, де близько 209 млрд доларів, там 178 млрд євро знаходяться цих коштів. Ні Центробанк чи Європейський банк, який заявляє, що це буде по євро удар. Тобто вони мислять з одного боку категоріями загрози війни, з іншого боку вони наполягають, що це не повинно зменшити реноме банків, бо якби в мирний час живуть або в післявоєнний", - сказав Чалий.

На його думку, існує велике протиріччя, тому що якби, не дай Бог, вбили їх людей зараз в Європейському Союзі, в НАТО, я думаю, вони би за кілька днів розморозили і все б направили.

" Європа, у неї є така хвороба - біполярність. І вона ніяк не може налаштувати свій фокус уваги. Тобто у них психологічна оця біполярність, тому що не можна одночасно уникнути широкомасштабної чи там якого вторгнення, в такому випадку, в Європу російського і одночасно думати, яким чином після війни, щоб Росія їм не виставила рахунки. Вони зараз мають розглянути важливе рішення.. Головні дискусії проводяться зараз ввечері. Сидять по різних точках і обговорюють це питання. Завтра, я сподіваюсь, ми почуємо реальну відповідь. 140 млрд на два роки - от що потрібно зараз вирішити", - наголосив дипломат.

Чалий додав, що потрібен сигнал Путіну, що якби ти не хотів далі війну продовжувати, в України є можливості вистояти.

"І от наміри Путіна в затяжній війні на виснаження, принаймні в наступному році, не будуть такими переможними і сигнал буде дуже сильний. Та схема, яка запропонована, вона дійсно, з погляду міжнародного права і от потреб, вона може не ідеальна, але вона робоча. Тобто вони не забирають, не конфіскують ці активи. Вони дають, що таке репараційний кредит. Вони просто Україні надають кошти під гарантії країн основних Європейського Союзу. Україна ці кошти як кредит використовує і потім, якщо Росія не виплачує репарації, не покриває ці кошти, то тоді ті кошти, які Росія має, вони просто конфіскуються для європейців. Не конфіскуються, а просто передаються як виплата. А якщо Росія виплачує Україні репарації, ці кошти виплачуються в тіло кредиту. Я не хочу вдаватись в подробиці, тут же ж треба всі дивитись нюанси, що кредит є кредит", - зауважив він.

На його думку, це не можна порівнювати з тим, що там направили зброю і використали.

"Взагалі, що таке кредитувати першу лінію оборони, я не розумію. Якщо ми перша лінія оборони Європи, то гинуть українці, гинуть наші люди, а ми повинні іще кредити брати для того, щоб це зробити. Сьогодні говорили і не тільки сьогодні, багато це дискутували. В мене можливо емоційна позиція. Є люди, які кажуть, що просто треба почекати. Євросоюз знайде рішення", - сказав дипломат.

Він додав, що це дуже дивує і наша дипломатія повинна активно працювати, пояснюючи не тільки тим, хто підтримує.

"Канцлер Німеччини говорив, що він буде все-таки це питання підтримувати. Президент Макрон, на мій погляд, то одне сказав, тепер він говорить, що це треба акуратно з цим вести справи. Навіть пан Стубб теж говорить, що це треба акуратно з погляду юридичної. Добре, хоч акуратно, як завгодно. Знайшли ж хороше рішення. І пані Каллас говорить, що це хороше рішення з думки юридичної. Так що це сигнал буде. Завтра це буде сигнал. В мене нема ще інформації, я так розумію, що вони рішення ще не прийняли", - підкреслив Чалий.

Дипломат наголосив, що в тому чи іншому варіанті сигнал Росії має бути наданий, що Україна отримає підтримку фінансову.

"Від Америки ми цю фінансову підтримку вже не будемо мати. Тут не про зброю йдеться, тут йдеться саме про підтримку економічної, фінансової стабільності країни. Тобто, якщо такого сигналу стабільності України і можливості вистояти не буде, це дасть Путіну величезні переваги в плануванні своїх подальших агресивних дій", - розповів він.

Чалий сказав, що не розуміє логіку Європи.

"Що ще бояться європейці? Росія їх постійно попереджає: "Спробуйте вийняти хоч там 1 євро чи 1 долар з цих грошей і ви будете тоді під атакою Росії". Вони дуже дивні люди. Вони будуть під атакою Росії не коли вони виймуть ці гроші. А якщо вони не дадуть зараз зупинити Путіна Україні, вони будуть під атакою Росії. Він їх буде атакувати в слабкій позиції. І як пояснити це людям, які ще вагаються, мені важко сказати. Хоча така робота велась уже досить довго. Я вдячний, до речі, Урсулі фон дер Ляєн, Брюсселю і тим, хто активно підтримує таку позицію", - підсумував дипломат.