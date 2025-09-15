Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Українська сторона разом із делегацією США U.S. International Development Finance Corporation відвідали на Кіровоградщині ​​обʼєкти, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні.

"Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки", – написав Соболев.

Також він додав, що Україна є одним із ключових світових постачальників титану, який використовують в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловостях.

"Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад", – підкреслив міністр.

За словами Соболева, під час візиту також відбулася розмова з очільником Кіровоградської ОВА Андрієм Райковичем і представниками місцевої влади стосовно надрокористування, водних ресурсів, лісів і природних територій.

фото: Олексій Соболев/facebook