Промисловості та бізнесу 10 лютого відключатимуть світло
У понеділок, 10 лютого, із 06:00 до 21:00 для промисловості та бізнесу застосовуватимуть обмеження потужності. Відключення для побутових споживачів не прогнозуються
Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
У компанії зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
Повідомляється, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
У компанії відмітили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію можна знайти на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Також в Укренерго закликали до ощадливого споживання електроенергії.
- Уранці п'ятниці, 7 лютого, у восьми областях запровадили екстрені вимкнення електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.
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