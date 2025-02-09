Промисловості та бізнесу 10 лютого відключатимуть світло

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

Повідомляється, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

У компанії відмітили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію можна знайти на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Також в Укренерго закликали до ощадливого споживання електроенергії.