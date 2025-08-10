Пропозиція зростає швидше, ніж попит: у розвідці вважають, що Росія готується до зниження світових цін на нафту до $40 за барель
Росія готується до значного зниження світових цін на нафту. Очікується, що до кінця 2025 – початку 2026 років вартість бареля може впасти до 40-50 доларів, тоді як наразі вона коливається в межах 66-68 доларів
Про це проінформувала Служба зовнішньої розвідки України.
Згідно з повідомленням, такий прогноз міститься у звіті російського фонду "Росконгрес".
Попри те, що наразі барель коштує близько 66-68 доларів, за даними розвідки, на ринку розгортається "нова цінова війна".
Нафтова угода ОПЕК+ опинилася під загрозою зриву: Саудівська Аравія збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції, а виробники сланцевої нафти активно нарощують буріння, попри ціну.
Читайте також: "Діятимемо відповідно до наших національних інтересів": у Китаї назвали імпорт нафти РФ виправданим і законним
Додатковий тиск чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання поставок із Бразилії, Гаяни та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше підтримували ціни, тепер майже не впливають на ринок.
Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит.
18 липня Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачав зниження цінової стелі на російську нафту до 47,6 долара за барель. Згодом до зниження ціни доєдналась Британія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе