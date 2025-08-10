Пропозиція зростає швидше, ніж попит: у розвідці вважають, що Росія готується до зниження світових цін на нафту до $40 за барель

Про це проінформувала Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з повідомленням, такий прогноз міститься у звіті російського фонду "Росконгрес".

Попри те, що наразі барель коштує близько 66-68 доларів, за даними розвідки, на ринку розгортається "нова цінова війна".

Нафтова угода ОПЕК+ опинилася під загрозою зриву: Саудівська Аравія збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції, а виробники сланцевої нафти активно нарощують буріння, попри ціну.

Додатковий тиск чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання поставок із Бразилії, Гаяни та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше підтримували ціни, тепер майже не впливають на ринок.

Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит.