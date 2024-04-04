Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині та Дніпропетровщині: у Міненерго розповіли про наслідки

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині та Дніпропетровщині: у Міненерго розповіли про наслідки

4 квітня, 2024 четвер
10:24
Економіка електроенергія, шахеди

У ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала сонячну електростанцію на Дніпропетровщині, а також енергооб'єкт на Харківщині

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

На Харківщині ворог пошкодив дронами обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли одну із сонячних електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час її ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загоряння було ліквідовано силами персоналу станції та рятувальників ДСНС.

Разом із тим у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

Теги:
Україна
Дніпропетровщина
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
3 квітня, 2024 середа
Зменшення призовного віку допоможе українській армії, проте Україні потрібна зброя від Заходу, - ISW
САУ "Богдана"
2 квітня, 2024 вiвторок
Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць, - NYT
дощ у Львові погода
3 квітня, 2024 середа
Похолодання й навіть мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 квітня
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.5
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 квітня
11:16
Telegram логотип
Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ про заборону месенджера
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО відзначає 75 років, головною загрозою для Альянсу залишається Путін і його ядерна зброя. Акценти світових ЗМІ 4 квітня
11:07
Лісова пожежа у Сибіру
Понад три доби палає ліс навколо тимчасово окупованого Смолянинового, - голова Луганської ОВА
11:05
Новини компаній
Ferrexpo запускає новітній технологічний комплекс пресфільтрації для підвищення ефективності та екологічності виробництва
11:02
імпорт електроенергії
Польща аварійно викупила надлишки української електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 4 квітня
11:00
Руслан Стефанчук
Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на розгляд вже на найближчому засіданні, - Стефанчук
10:54
ЗАЕС
Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл
10:54
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
"Знаємо стратегічні плани ворога": генерал Маломуж оцінив ефект від можливої мобілізації 300 тис. росіян
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 квітня: скільки коштують долар та євро
10:30
Оновлено
Харків війна з росією безпілотник Ігор Терехов
Нічна атака "шахедами": у Харкові є влучання у багатоповерхівку, загинули четверо людей
10:20
Оновлено
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали з ТОТ Запорізької та Херсонської областей
10:09
OPINION
Ірина Геращенко
Американські політики занадто обережні
10:00
НАТО
НАТО виповнюється 75 років: навіщо і ким було створено Альянс та як він підтримує Україну
10:00
АЕС Фукусіма
В Японії стався землетрус, у зоні дії - АЕС "Фукусіма-1"
09:59
Міністерство оборони України
Держоператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року
09:50
Kyivstar, Київстар
СБУ встановила хакерів, які атакували "Київстар": дані передадуть у Міжнародний кримінальний суд
09:36
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Уночі РФ атакувала Україну 20 "шахедами": сили ППО знищили 11 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Херсонська область
На лівобережній Херсонщині ворог не застосовує техніку через українські fpv-дрони, - речник УДА "Південь" Братчук
09:27
Сергій Шойгу
У Росії заявили про нібито готовність Франції вести діалог щодо України. У Парижі відреагували
09:21
пташиний грип
Якщо пташиний грип почне ширитися серед людей, це загрожує новою пандемією, - Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів
08:40
Курт Волкер
Волкер назвав удари по РФ "чесною грою", а обмеження Заходу на такі атаки - примусом "воювати зі зв'язаною за спиною рукою"
08:29
Інфографіка
Атака шахедів, ЗСУ
Засіб ППО, 9 танків та 670 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:00
OPINION
Карл Волох
В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися
07:56
Володимир Путін
Путін не шукав способу припинення війни та планує піти на ескалацію, - Bloomberg
07:44
Маттео Сальвіні
Парламент Італії розглянув вотум недовіри віцепрем'єру Сальвіні через зв'язки з РФ, частина депутатів підтримала відставку
06:48
лукашенко, путін
Білорусь передала пропагандистські книги в школи на ТОТ України, - Спротив
06:38
Маріуполь
Німецькі компанії співпрацюють із Росією в окупованому Маріуполі, - розслідування
06:26
ЗСУ війна
Росія активізувалася на Лиманському напрямку: ISW проаналізував ситуацію на фронті
06:01
трансплантація
У США людині успішно пересадили нирки свині: пацієнта вже виписали з лікарні
05:43
війна з росією Білгород безпілотник
У Росії прифронтовий Білгород визнали одним з найкомфортніших міст
05:15
валюта євро
У березні інфляція в Єврозоні знизилась до 2,4%, - Євростат
04:12
Німеччина світ суспільство
Дві очільниці міністерств вирішили створити першу одностатеву пару у німецькій політиці
03:44
Микола Патрушев
Патрушев звинуватив Україну у вербуванні таджиків для війни проти РФ
03:16
Білий Дім
США виступають проти членства Палестини в ООН
02:48
Іран
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
02:20
Дональд Трамп
Суд відмовився прийняти у Трампа заставу $175 млн і змусив подати фінансовий звіт
01:52
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
WSJ назвав імовірну причину аварії з дверима Boeing 737 MAX у США
01:24
Предстоятель ПЦУ Епіфаній
Верховний Суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ
00:56
Наслідки атаки підприємств у Татарстані,
Очільник Татарстану після атаки дронів визнав, що регіон не може розраховувати на захист ППО
00:28
світ Угорщина суспільство Дмитро Кулеба
"Очікуємо конструктивних подій": Кулеба у Брюсселі зустрівся з очільником МЗС Угорщини Сіярто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV