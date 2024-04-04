РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині та Дніпропетровщині: у Міненерго розповіли про наслідки
У ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала сонячну електростанцію на Дніпропетровщині, а також енергооб'єкт на Харківщині
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
На Харківщині ворог пошкодив дронами обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Постраждалих немає.
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли одну із сонячних електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час її ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загоряння було ліквідовано силами персоналу станції та рятувальників ДСНС.
Разом із тим у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.
- У ніч на 4 квітня російська армія атакувала Україну "шахедами". У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку і загиблі.
- Загалом сили ППО знищили 11 ворожих дронів із 20.
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