Ринок праці потребує 6 млн робочих рук: міністерка соцполітики Жолнович заявила, що в Україні пенсіонерів більше, ніж платників податків

Про це в коментарі кореспондентові Еспресо Дмитру Дідорі розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, наразі працюючих менше, ніж пенсіонерів. Зокрема, нині в Україні понад 10 млн громадян, які платять єдиний соціальний внесок та 11 млн пенсіонерів, додала вона.

"Півтори особи до однієї дозволяють нам збільшувати розмір пенсійних нарахувань, при умові, що є робота в білу, що сплачуються податки і так далі. І тому - приблизно 6 мільйонів, яких потрібно залучити на ринок праці, для того, щоб наші пенсіонери змогли жити більше гідно і щоб ми мали можливість збільшувати їм пенсії - це об'єктивність", - сказала Жолнович.

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Також міністерка наголосила, що схвалена конгресом допомога для України не може бути використана на виплату пенсій громадянам України.

"В Америці немає солідарних пенсій. Там немає такого поняття як солідарна пенсія. Є накопичувальні пенсійні рахунки, як страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити, що якщо вони своїм громадянам не платять, якихось таких пенсій, то чому вони мають на пенсії перераховувати для громадян України", - зазначила Жолнович.

У Міністерстві соціальної політики зараз працюють над поступовим впровадження накопичувальної пенсії. Це буде додатковим інструментом, наголосила очільниця міністерства.