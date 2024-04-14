Понад 60% українців отримують пенсію менше 5 тисяч гривень. Офіційна статистика

Такі дані наводить Пенсійний фонд України.

Станом на 1 квітня 2024 року 1 224 710 українців отримують пенсійні виплати у розмірі понад 10 тисяч гривень. Це дорівнює 12,1% від загальної кількості пенсіонерів із середньою пенсією - 15 268,49 гривні.

Від 5 до 10 тисяч отримують отримує четверть (25,2%) українських пенсіонерів - 2 561 420 осіб. Середній розмір виплат становить 6 843,67 гривні.

Водночас пенсії до 5 тисяч гривень отримують 62,7% населення. З них:

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія – 4 415,87 гривні,

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія – 3 548,08 гривні,

до 3000 гривень – 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія – 2 761,58 гривні.