Понад 60% українців отримують пенсію менше 5 тисяч гривень. Офіційна статистика
Згідно зі статистикою Пенсійного фонду України, при загальній кількості українських пенсіонерів 10 154 705 осіб - 62,7% з них отримують виплати менше ніж 5 тисяч гривень
Такі дані наводить Пенсійний фонд України.
Станом на 1 квітня 2024 року 1 224 710 українців отримують пенсійні виплати у розмірі понад 10 тисяч гривень. Це дорівнює 12,1% від загальної кількості пенсіонерів із середньою пенсією - 15 268,49 гривні.
Від 5 до 10 тисяч отримують отримує четверть (25,2%) українських пенсіонерів - 2 561 420 осіб. Середній розмір виплат становить 6 843,67 гривні.
Водночас пенсії до 5 тисяч гривень отримують 62,7% населення. З них:
- від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія – 4 415,87 гривні,
- від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія – 3 548,08 гривні,
- до 3000 гривень – 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія – 2 761,58 гривні.
- 26 березня перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що з 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати.
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