З 1 квітня в Україні зростуть виплати для працюючих пенсіонерів

Про це інформує Верховна Рада України.

Конкретну суму він не назвав, але сказав, що збільшення виплат покриє здорожчання продуктів і послуг.

"Для кожного працюючого пенсіонера це не такі великі кошти, але назагал для державного бюджету це все-таки додаткові видатки. Дуже важливо, що в принципі це підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів - це є покриття трошки більше як рівня інфляції, тобто те все, що сьогодні є певне здорожчання продуктів харчування, деяких послуг - воно покриється саме під цим підвищенням працюючим пенсіонерам, і така тенденція, ми думаємо, збережеться", - сказав очільник кмітету.

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Також Цимбалюк нагадав, що з 1 квітня зросте мінімальна зарплатня.

"Дуже важливо, що саме ця категорія пенсіонерів також отримає як правило більшу заробітну плату, бо з 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тис. гривень і певна частина з них працює на мінімальну заробітну плату, тобто це також важлива підтримка для тих людей, які сьогодні отримують не так багато, але в період дії воєнного стан важливо, щоб ця категорія громадян відувала підтримку", - зазначив він.15 грудня 2023 року на підтримку України світовий банк виділив $1,34 млрд, які спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, а саме пенсії, зарплати вчителів, ВПО.