Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук

Про це в етері Еспресо розповів політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Ситуація може змінитися тільки тоді, коли Путін відчує загрозу власному режиму. Цей момент, коли для нього буде значно важливіше зосередити свої зусилля на того, щоб уникнути повалення свого режиму, ніж продовжити війну в Україні", - заявив він.

На думку Рибачука, цей момент може настати, але знову його можуть прискорити ряд факторів.

"Зокрема, те, що зараз Україна уже стала частиною західного світу, частиною Європи і це очевидно, ми це бачимо кожен день. Розрахунок Путіна на те, що Захід втомиться, він саме на це розраховував, що втомиться, побоїться, що можна буде там використовувати всяких Орбанів, що він може грати на впливових корумпованих російськими грошима західних політиків, європарламентарів", - сказав політик.

Він зауважив, що всі ці розрахунки не виправдалися.

"Чотири роки війни, підтримка України зростає. Великі розрахунки були на те, що Трамп просто вийде з гри, а Трамп не виходить з гри, тому що він політично не може цього зробити. Вони придумали цей термін - "війна на виснаження", що якщо порівняти, хто швидше виснажиться, звичайно, маленька Україна проти Росії - це було б, практично, питання тільки часу", - додав Рибачук.

Політик наголосив, що Україна не одна.

"Україна з Європейським Союзом, Україна з ключовими світовими державами. Ми маємо підтримку політичну і в Сполучених Штатах. І навіть Трамп вербально захоплюється мужністю українського президента і українського народу. Тому, як тут можна виграти війну, коли ти воюєш проти всього світу? Колись там російські історики згадували, що Росія ніколи одноосібно не вигравала жодної війни. Кожен раз, коли вона стикалася з колективною загрозою, вона програвала", - наголосив він.

На думку Рибачука, в даній ситуації це просто ніяк неможливо.

"І виснажити Європейський Союз не вдасться. ЄС це розуміє. Євросоюз вже мислить категоріями трьох наступних років, там 140-150 млрд коштів. Але паралельно Україна стала вже частиною, економічною частиною ЄС. Ми там зі скрипом не так би, як би нам з вами хотілося, але ми переходимо на ці стандарти і ми стаємо значно ефективніші, в тому числі із погляду ведення війни, бо українська армія прогресує, український бізнес, який підтримує оборонні контракти і який дуже креативно ставиться до своєї роботи - він конкурентно переграє Росію", - сказав політик.

На його думку, раціонально Росія не може розраховувати на перемогу.

"Знаєте, зараз використовують для моделювання дуже складні системи і в тому числі зі штучним інтелектом. Я не знаю, чи це є таке щось подібне у Кремлі, але для мене зрозуміло, що якщо вводити всю інформацію, то у Путіна, він нераціональний, він не опирається на якісь там розрахунки, на якісь аргументовані речі, які дозволяють йому розраховувати на перемогу, але він нераціональний", - підсумував Рибачук.