Росія конфіскувала у Google понад $100 млн для фінансування війни проти України

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з американськими документами, судові пристави зняли кошти з російських банківських рахунків технологічного гіганта у 2022 році. Кошти були передані російським телеканалам, зокрема державному RT і пропагандистській службі "Царьград".

Так, російський підрозділ Google у 2022 році оголосив про банкрутство, звинувативши Кремль у конфіскації коштів.

Документи свідчать, що судові пристави заарештували банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки телеканалу "Царьград ТВ", що належить олігарху Костянтину Малофєєву. Крім того, російськи суди постановили, що Google також повинен виплатити компесацію RT і третьому мовнику, NFPT, за видалення їх з YouTube і видалення їхніх облікових записів в Google

Компанія Google подала позови проти RT, "Царьград ТВ" і третього мовника, NFPT, в американські та англійські суди минулого тижня.

Подаючи позови, компанія Google заявила, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи і довільні юридичні санкції на Google у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси і як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських осіб і організацій".

Google домагається рішення про заборону телеканалам переслідувати її активи в іноземних юрисдикціях, таких як Південна Африка, Туреччина і Сербія.

"Судові пристави заарештували понад 100 млн доларів активів Google в Росії, хоча сума, яка нібито підлягала виплаті за рішенням суду, на той момент становила менше 12,5 млн доларів!, - йдеться в судових документах Google.

У виданні зазначили, що "Царьград" отримав від арешту один мільярд рублів, які, за їхніми словами, будуть використані для підтримки війни Росії в Україні.