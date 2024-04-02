Росія відновлює поставки нафти до Індії попри санкції, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg, танкер Nireta стоїть на якорі поблизу Вішакхапатнама на східному узбережжі Індії, а два інших танкери - Vostochny Prospect і Erecter - знаходяться поблизу Джамнагара на заході країни, і обидва сигналізують про те, що їхнім пунктом призначення є Сікка.

Окрім цього, як зазначили у виданні, ще одне судно, завантажене "Соколом", "Клайд Ноубл" також прямує до Сікки.

За словами керівників НПЗ, ці поставки зазнали деяких змін: тепер "Сокіл" постачають трейдери, а не виробник, і вантажі продаються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії.

Однак поки що незрозуміло, чи усі чотири танкери розвантажаться в індійських портах цього місяця, оскільки, згідно з міжнародною морською базою даних Equasis, зареєстрованим власником і судновласником "Східного проспекту" є ПАТ "Совкомфлот".