Росія відновлює поставки нафти до Індії попри санкції, - Bloomberg
Росія відновлює поставки нафти сорту "Сокіл" попри санкції США, про що свідчить перебування трьох російських танкерів з вантажем біля індійських портів
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg, танкер Nireta стоїть на якорі поблизу Вішакхапатнама на східному узбережжі Індії, а два інших танкери - Vostochny Prospect і Erecter - знаходяться поблизу Джамнагара на заході країни, і обидва сигналізують про те, що їхнім пунктом призначення є Сікка.
Окрім цього, як зазначили у виданні, ще одне судно, завантажене "Соколом", "Клайд Ноубл" також прямує до Сікки.
За словами керівників НПЗ, ці поставки зазнали деяких змін: тепер "Сокіл" постачають трейдери, а не виробник, і вантажі продаються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії.
Однак поки що незрозуміло, чи усі чотири танкери розвантажаться в індійських портах цього місяця, оскільки, згідно з міжнародною морською базою даних Equasis, зареєстрованим власником і судновласником "Східного проспекту" є ПАТ "Совкомфлот".
- 22 березня повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами ПАТ "Совкомфлот", через санкції США.
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