Нафтопереробні заводи Індії відмовляються приймати нафту з РФ через санкції США

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, приватні та державні переробники, серед яких найбільший - Indian Oil Corp., припинили приймати вантажі, якщо вони перевозяться танкерами Совкомфлоту.

Нафтопереробники перевіряють власників кожного судна, щоб переконатися, що вони не пов'язані з компанією або іншими групами, що потрапили під дію санкцій.

Довідково: У лютому управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США внесло компанію "Совкомфлот" до списку санкцій і визначило 14 нафтових танкерів, в яких ця державна компанія має частку участі.