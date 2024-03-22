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Нафтопереробні заводи Індії відмовляються приймати нафту з РФ через санкції США

22 березня, 2024 п'ятниця
21:46
Світ Близький Схід Ємен нафта

Індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами ПАТ "Совкомфлот", через санкції США

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, приватні та державні переробники, серед яких найбільший - Indian Oil Corp., припинили приймати вантажі, якщо вони перевозяться танкерами Совкомфлоту. 

Нафтопереробники перевіряють власників кожного судна, щоб переконатися, що вони не пов'язані з компанією або іншими групами, що потрапили під дію санкцій.

Довідково: У лютому управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США внесло компанію "Совкомфлот" до списку санкцій і визначило 14 нафтових танкерів, в яких ця державна компанія має частку участі. 

  • 12 жовтня 2023 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
  • 21 лютого повідомлялось, що у Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США.
  • 7 березня стало відомо, що нафтові танкери, що використовує Російська Федерація, припиняють ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів. Це фіксується після того, як Сполучені Штати Америки посилили застосування санкцій щодо суден, які пов'язані з відповідними реєстрами.
Теги:
Економіка
Росія
нафта
санкції проти Росії
США
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